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Війна — день 533: ЗСУ наступають на трьох напрямках, а окупанти продовжують тероризувати українців

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне 10 серпня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну продовжується, а бойові дії не вщухають ні на день. Українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а також у районі Сватова, тоді як росіяни намагаються завдавати ударів в інших місцях. При цьому сторони продовжують обмінюватися ударами — окупанти стріляють у мирні міста, а ЗСУ позбавляють окупантів можливості виробляти військову техніку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Тривога в Україні триває, а російські дрони змістилися у бік Черкаської та Полтавської областей

00:00 Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу БПЛА для мешканців Полтавської, Сумської та Чернігівської областей

Про те, що відбувалося 7 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 530: ЗСУ сповільнилися під Бахмутом, а росіяни продовжують обстріли

Інформацію за 8 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 531: ініціатива на фронті на боці ЗСУ, проте окупанти продовжують бити мирними містами

З даними за 9 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 532: Ставка Зеленського у спеціальному форматі та успіхи ЗСУ

Теги:
#Україна #Росія #Війна