Окупанти запустили БПЛА по Україні: Київ попередили про небезпеку

Загроза оголошена для низки областей

У низці українських областей, в черговий раз за день оголошено повітряну тривогу, цього разу через загрозу застосування росіянами ударних БПЛА.

Як поінформувала пресслужба Повітряних сил ЗСУ, спочатку безпілотники були зафіксовані в Сумській, Чернігівській та Полтавській областях, але потім вони перемістилися в бік Київської області.

При цьому тривога була оголошена і в самій столиці, а за даними моніторингових груп, самі дрони вже були зафіксовані в районі Броварів.

Про збитки та прильоти інформації поки не надходило.

Як повідомлялося раніше, вдень 9 серпня в Україні кілька разів звучали сигнали повітряної тривоги через злети літаків МіГ-31К, які є потенційними носіями ракет Кинджал. При цьому одного разу росіяни навіть застосували засоби радіоелектронної боротьби і зробили імітаційні пуски, щоб збити з пантелику українські засоби ППО.

Крім того, ближче до вечора стало відомо, що окупанти завдали удару по Запоріжжю, через що щонайменше троє людей загинули. Постраждав храм і торгові точки, а в житлових будинках вилетіли шибки та шибки.