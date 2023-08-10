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Йдеться навіть не про літаки: військовий розповів, чого не вистачає ЗСУ для завершення наступу

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
ЗСУ Новина оновлена 10 серпня 2023, 08:56
ЗСУ. Фото Генеральний штаб ВСУ

Волонтер переконаний, що для перемоги мало лише одного із факторів

Насамперед для успіху України на полі бою потрібні не літаки. Для подальшого просування величезну грають наші військові, а також рішення керівництва армії.

Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив директор Фонду "Повернися живим" Тарас Чмут.

За словами військового, перемогти ворога допоможуть "люди, мізки, боєприпаси, техніка, а далі вже решта".

"На жаль, літаки не захоплюють окопи. Минулого тижня я мав зустріч з Неїжпапою, командувачем ВМС, і він сказав дуже хорошу фразу: на морі, як і на суші, поки піхотинець не став в окоп, він не його. І на море – доки корабель не став у певну точку, не контролює море.

Ось літаки – універсальний інструментарій, на морі, на суші, у повітрі, що дозволяє іншим взяти під контроль море чи сушу. Літаки глобально для країни – пріоритет номер один після боєприпасів. Але літаки не захоплюють посадки, не йдуть у наступ, вони можуть дуже багато всього, але поки що піхота не зайшла, ви не захопили, не повернули, не відвоювали", — сказав він.

За словами Чмута, війна показала, що кількість військових на фронті відіграє велику роль, але ще важливіше якість підготовки солдатів.

"Це не означає, що супер-топ солдат замінить десяти не супер-топ. Але десять супер-топ можуть бути кращими, ніж сто не супер-топ, наприклад. Україна – велика країна і буде великою країною, і нам не підходить маленька армія. Математично не можна поставити одного солдата на 5 км території. Але, як показує ця війна, велика кількість невмотивованого, непідготовленого, небоєздатного особового складу не здатна ефективно воювати з якоюсь технікою", — сказав він.

Також Чмут додав, що зараз є проблеми із плануванням деяких моментів у ході війни.

"З цим є проблеми, на рівні командирів бригад, командирів батальйонів, армійських корпусів… За ці півтора року ми втратили безповоротно або через поранення величезну кількість мотивованих, підготовлених, з бойовим досвідом людей. Їх місця дуже часто займають не такі. Хтось з 2014 року воює і має 10 років досвіду за плечима, а хтось взяв зброю півроку тому і ще не пройшов свій шлях еволюції. Але при цьому той рівень втрат, який є, вибиває людей, по пораненнях, по здоров'ю, коли люди просто сипляться. І це зараз тотальна проблема", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на деяких напрямках.

Теги:
#Контрнаступ #Тарас Чмут #ЗСУ