Щоби чужі боялися? росіяни скинули на свої позиції три авіабомби

у "другої армії світу" знову проблеми

9 серпня окупанти завдали удару по своїх же позиціях у Херсонській області.

Про це в ефірі "Експресо" розповіла начальник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Поки що окупантам у деяких питаннях вдається впоратися самим. Учора 9 серпня, намагаючись атакувати тактичною авіацією та випускаючи керовані авіабомби на Бериславський район правобережжя Херсонщини, впустили три КАБи на свої власні підрозділи. Таким чином спрацювала другорядна армія світу", — сказала вона.

Загалом же окупанти посилили обстріл правобережної частини Херсонської області, підтягнувши на свої позиції ще більше озброєння та живої сили. За словами Гуменюк, за бойовий день там фіксується понад 40 ударів по наших позиціях.

Говорячи про настання ЗСУ, Гуменюк зазначила, що просування військових утруднене через зміни в лінії фронту на річці Дніпро після підриву Каховської ГЕС.

"Ускладнилася географія берегів, яку ми намагаємося використати на користь Сил оборони. Операція триває, відбувається розвідувальне просування вперед. Продовжується боротьба з ворожими диверсійно-розвідувальними групами. Минулої доби два човни з ДРГ загнані нами на дно", — завершила вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно ЗСУ висадилися на лівому березі Херсонської області.