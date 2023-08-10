"Треба це нарощувати": Чмут назвав головну мету ударів дронами по москві

Удари безпілотниками по території Росії вже стали буденністю

Удари дронами по Москві мають військову мету — відтягування сил і засобів окупантів з поля бою, з тилів, з інших об’єктів.

Про це розповів ветеран АТО, директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв’ю РБК-Україна.

"Не може росія показувати всім, що постійно в центр москви щось прилітає, їм потрібно щось змінювати, а це вимагає ресурсу. Як і в нас, ресурс не береться швидко і з неба, його треба звідкись забрати", — пояснив він.

За словами Чмута, оскільки рф — велика країна і цілей там безліч, якщо вони закриють небо москви — відкриється небо над десятками інших великих міст, якщо закриють три заводи тут — відкриють п’ять заводів там. Тому ЗСУ завжди буде по чому відпрацьовувати, головне щоб було чим.

На питання про "червоні лінії" і реакцію Заходу на удари по території росії військовий відповів, що ламати ці "лінії" може бути небезпечно, найкраща тактика — протискання.

"Рік тому, якби ми сказали, що в Крим летітиме щодня, всі були б дуже стурбовані. А зараз у Крим летить чи пливе щодня, і це вже розглядається як норма. Якби рік тому ми б сказали, що в москву щось прилітатиме через день, то всі були б дуже стурбовані, а зараз летить – ну, хай і летить, тому ці лінії треба пересувати дуже ніжно і плавно, і ми це робимо, у нас це виходить і треба нарощувати це далі", — резюмував ветеран.

Як повідомляв "Телеграф", під ранок 10 серпня два безпілотники летіли в напрямку Москви. Влада рф, як завжди, заявила, що обидва дрони нібито були збиті, але в підмосковному Домодєдово спалахнула масштабна пожежа.