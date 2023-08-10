"Літаки багато що могли б змінити, але...": Чмут пояснив, у чому проблема з поставками авіації

Авіація дуже потрібна ЗСУ

Теоретично літаки дуже багато могли б змінити на полі бою, але тут дуже важливо, які саме модифікації отримає ЗСУ, є й інші важливі моменти.

Про це розповів ветеран АТО, директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Якщо ми отримаємо багато літаків, хороших, з якісними пілотами та повним спектром озброєння, чого точно не буде, тоді так. Але воно дещо інакше працює. Літак складніше, ніж "Хаймарс", і до нього всього потрібно більше. Теоретично літаки дуже багато могли б все змінити", — зазначив він.

При цьому, за його словами, Україна не отримає одразу сто літаків з усім можливим боєкомплектом. Також навряд ми отримаємо літаки з далекобійними крилатими ракетами для того, щоб, наприклад, мати можливість знищувати цілі в підмосков’ї. Для Криму дальності, мабуть, вистачить, але там і так щодня що-небудь прилітає.

"Це всі важливі деталі, тому що від того, яка буквочка на РЛСці залежить, чи бачить він на 50% далі чи ні. А від цього залежить, чи може він застосувати АІМ-120D або С-7 або С-5, а від цього залежить дальність, на якій він може працювати.Для звичайного користувача це літак з ракетою, і він має бути класний, а від деталей залежить його потенціал і характеристики. Але це той самий F-16 для звичайної людини", — пояснив Чмут.

При цьому він наголосив, що отримання літаків дуже важливе для України.

"Але літаки нам потрібні, як перший крок до того, що буде далі, більше літаків, більше зброї та різної. Але щоб це зробити, потрібно отримати перші два, чотири, шість… Як з танками – перші дали, і далі понеслося", — резюмував волонтер.

Як повідомляв "Телеграф", Чмут також наголосив, що насамперед для успіху України на полі бою потрібні не літаки. Для подальшого просування величезну грають наші військові, а також рішення керівництва армії.