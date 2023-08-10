Зустріч Зеленського та путіна у Дубаї: у Держдепі США розповіли, хто ухвалюватиме рішення

Переговори не мають сенсу, поки кремль не відмовляється від своїх загарбницьких цілей

Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд запропонував організувати у Дубаї на кліматичній конференції зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії володимира путіна. У державному департаменті Сполучених Штатів прокоментували цю ідею.

Рішення про будь-яку зустріч глав України та росії "має ухвалити президент Зеленський", сказав представник Держдепу Меттью Міллер на брифінгу.

"Ми чітко дали зрозуміти, що коли йдеться про визначення майбутнього України, то тут насамперед вирішує Київ, і це стосується будь-яких потенційних переговорів", – заявив він.

Меттью Міллер нагадав, що Зеленський давно дав зрозуміти, що "відкритий до розмов з росією, де Москва поважатиме територіальну цілісність та суверенітет України". Проте перешкодою є позиція путіна.

"Тому нехай він (Зеленський, — ред.) сам вирішує, коли буде готовий або коли вони матимуть такі розмови. Але перешкодою завжди було і залишається те, що путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, від своєї віри в те, що Україна, за його словами, не є справжньою країною, і не вивів своїх військ за її кордони", — наголосив представник Держдепу.

Як повідомляв "Телеграф", у 2022 році Володимир Зеленський затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним. Після цього він неодноразово заявляв про те, що переговори з нинішньою владою Росії неможливі.