Спецбатальйон "Шаман" полює на генералів рф: в ГУР зробили гучний анонс

Російські військові злочинці знають, що відплата їх наздожене

У західних ЗМІ з’явилася інформація про нове завдання спецбатальйону "Шаман" з ліквідації російських офіцерів. У ГУР МО не стали розкривати подробиць, зазначивши, що їх можна буде дізнатися з некрологів російських генералів і не лише.

Матеріал, опублікований у The Times, у якому журналісти стверджували, що двоє бійців батальйону "Шаман" без подробиць розповіли про нове завдання щодо ліквідації російських офіцерів, прокоментував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він зі зрозумілих причин відмовився розповісти деталі, але дав інтригуючий "анонс".

"Подробиці ми спостерігатимемо, читаючи некрологи тих же російських генералів і не тільки їх. А те, що спецпідрозділи ГУР МО працюють ефективно і не лише на лінії фронту, а й за нею, це не новина", — розповів він.

Юсов додав, що російські військові злочинці знають, що відплата їх наздожене.

"Вони знають, що відплата неминуча і може знайти їх де б вони не перебували. І так має бути", — зазначив представник ГУР.

За словами Юсова, кількість суїцидів серед російських офіцерів після повномасштабного вторгнення "зросла і зросла значно". При цьому "частина з них може бути пов’язана з такими страхами".

Він додав, що в батальйон "Шаман" беруть людей, які готові знищувати ворога та захищати країну. Важлива умова – готовність та бажання вчитися.

"Оскільки там з перших днів повномасштабного вторгнення приєдналися люди без серйозної військової освіти. Але за цей час підготувалися, як і в інших спецпідрозділах ГУР МО. Люди з високою мотивацією та високим рівнем підготовки. Результати ми бачимо на різних періодах", — розповів він.

При цьому Юсов відмовився коментувати похід батальйону "Шаман" на окуповану територію Херсонської області.

"На Херсонському напрямку йдуть надзвичайно запеклі бої, проводять як наступальні, так і оборонні операції. І є злагоджена позиція, що ми не коментуємо ці події. Але повірте, що роботи там ведуться. Ворог знищується і втрати ворога в силах та засобах великі", — розповів представник ГУР.

Як повідомляв "Телеграф", раніше The Times з посиланням на неназваного офіцера української розвідки та двох сержантів підрозділу ССО повідомляло, що "Шаман" — це 10-й загін спецназу, штурмової та розвідувальної частини української військової розвідки. У нього приймають тих, хто проходить виснажливі випробування. Військовослужбовці з цього загону мають навички у дайвінгу, парашутному спорті та альпінізмі та здійснили кілька таємних рейдів на територію росії.