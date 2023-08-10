"Діти знатимуть, що таке "шахед": волонтер розповів, на скільки може затягтися війна

Українцям потрібно звикати жити за таких умов

Війна в Україні може затягтися на десятиліття, хоча інтенсивність бойових дій із роками зменшуватиметься.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів відомий волонтер та військовий, директор Фонду "Повернися живим" Тарас Чмут.

За його словами, за такого сценарію Україна житиме у постійному очікуванні прильотів, оскільки всю територію нашої країни закрити від ракет противника неможливо.

"Діти знатимуть, що таке "шахед", у школах будуть нормальні бомбосховища, виробництво буде орієнтоване на те, що може прилетіти. Як Ізраїль, але в масштабах України. Навіть він не здатний себе гарантовано на 100% від усіх можливих загроз захистити, все одно щось прилітає і десь вибухає", — сказав він.

За його словами, змінитися ситуація може лише за подій великого масштабу.

"Тільки якщо раптом завтра щось трапиться: путін помре, росія розвалиться, відкопаємо ядерну зброю. Якщо все йтиме таким чином, як зараз... Вже півтора роки, може, ще півтора року, це вже буде три. А до цього було вісім", — сказав військовий.

Також волонтер висловився про те, що Україні доведеться мобілізувати ще сотні тисяч людей, які мають замінити втомлених бійців на передовій.

"Бо вони не вічні. А це означає, що з нас трьох (присутніх у кімнаті – ред.) когось точно заберуть. А потім другого, а потім третього", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на думку експертів, президент росії володимир путін прагне затягнути війну якомога довше.