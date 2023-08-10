Якою буде перемога України: Чмут озвучив можливі сценарії

Про розвал росії після перемоги України говорити ще зарано

Перемога України може виглядати по-різному і на виході ЗСУ до кордонів 1991 року може не закінчитись, вважає директор Фонду "Повернися живим" Тарас Чмут. Єдине, що не піддається сумнівам це те, що Україна має повністю позбавитися зовнішньої загрози.

Свою думку щодо вирішальної перемоги України він висловив в інтерв’ю "РБК-Україна". За словами волонтера, на цю тему можна вести багато абстрактних розмов, але реальна боротьба на фронті заради перемоги триває щодня.

Так, Тарас Чмут озвучив кілька варіантів того, що вважає остаточною перемогою України:

повернення на межі 1991 року;

вирішення проблеми Придністров’я, яке є гарячою точкою поблизу українського кордону;

ядерне роззброєння росії та виведення її з Ради безпеки ООН;

поділ росії на окремі держави, які більше не становитимуть загрозу світу.

Щодо передумов до розпаду росії, то, за словами Тараса Чмута, це цілком може статися в майбутньому. У всякому разі, йому цього дуже хотілося б.

"Але зараз наш фокус і вектор уваги має бути спрямований на поле бою, на економіку, більше на себе, ніж назовні. Ефективність на нашому полі бою сприяє тому, щоб там (у росії — ред.) відбулися якісь процеси. Але, можливо, у якийсь момент вбивство всіх на полі бою не призведе до того, що росія вирішить розпастися", — зазначив він.

Волонтер нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення в суспільстві вважали, що якщо показати росіянам їхні втрати, то вони жахнуться і війна закінчиться. Станом на 10 серпня 2023 року вбито 252,2 тисяч російських солдатів, проте війна все ще не припинилася і тенденції до змін у росії не спостерігається.

"Ми їх набили сотні тисяч, а вони далі лізуть і лізуть. І що, у них настрої змінюються? Мітинги великі в росії десь?", — підсумував Тарас Чмут.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ можуть зробити серйозний прорив на фронті завдяки новій зброї. Площа його поразки в рази більша, ніж у зазвичай артилерії.