ЗСУ просуваються на півдні, а ворог намагається перехопити ініціативу: свіжі карти боїв

Ворог наступає на кількох напрямках

Триває 534-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 10 серпня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту: під Бахмутом, на Бердянському та Мелітопольському напрямках, і просунулися у Запорізькій області. Росіяни посилили тиск на Куп’янському напрямі.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ворог 10 серпня вів наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, в районі Бахмута, в районі Авдіївки, на заході Донецької — сході Запорізької областей та на заході Запорізької області, і зміг просунутися.

Харківська та Луганська області

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Куп’янська і просунулися. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили атаки ворога біля Сіньківки та Іванівки.

Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська намагаються перехопити ініціативу на Куп’янському напрямі, але Сили оборони за останні дні значно посилили оборону у цьому районі.

Російські джерела заявляли, що російські війська захопили ініціативу на Куп’янському напрямку та ведуть наступальні дії поблизу Сіньківки, Вільшан та Лимана Першого. Однак аналітики ISW не мають доказів просування росіян на Куп’янському напрямку і вважають, що найближчі російські позиції в Куп’янську знаходяться приблизно в 10 км на північний схід від населеного пункту.

9 серпня українські чиновники оголосили про обов’язкову евакуацію мирних жителів у 53 населених пунктах Куп’янського району Харківської області через посилення ворожих обстрілів та авіаційних ударів по прифронтових населених пунктах.

Російські війська утримують позиції на північний схід від Куп’янська в межах радіусу дії артилерії, а активізація наступальних операцій рф в цьому районі значно підвищує ризик для мирного населення Куп’янська і прилеглих населених пунктів. Однак евакуація в Куп’янському районі не обов’язково свідчить про те, що українські сили очікують значного поступу російських військ у цьому районі.

Російські війська 10 серпня продовжили наступ на лінії Сватово-Кремінна і просунулися на південь від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що росіяни просувалися на південь від Кремінної.

Український Генштаб повідомив, що ворог вів безуспішні штурми у Надії та Новоселовського.

Донецька область

Українські сили продовжували наступальні операції у Бахмута, але підтвердженого поступу 10 серпня немає. Окупанти також вели там наступ і досягли незначного успіху.

Український Генштаб повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії на північний схід від Дружби, на околицях Кліщіївки та біля Богданівки.

Ворог продовжував атакувати по лінії Авдіївка-Донецьк та 10 серпня не просунувся. За даними Генштабу ЗСУ, російські війська вели безуспішні атаки у Авдіївки, Північного, Новокалинового, Побєди, Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Українські війська вели наступальні операції на кордоні Донецької та Запорізької областей та просунулися 10 серпня. Геолокаційні кадри від 10 серпня показують, що ЗСУ перейшли річку Мокрі Яли й просунулися на схід до південно-західної околиці Урожайного.

У Генштабі України повідомляли, що українські війська продовжували наступальні дії на Бердянському напрямку та досягли часткового успіху на південь та південний схід від Старомайорського та у напрямку Урожайного.

Українські війська 10 серпня вели наступальні дії на заході Запорізької області та просунулися. У Генштабі України повідомили, що продовжуються наступальні дії у напрямку Мелітополя.

Ворог наступав на заході Запорізької області та 10 серпня не просунувся. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні атаки на південь від Новоданилівки.

Як повідомляв "Телеграф", начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що 9 серпня окупанти завдали удару по своїх же позиціях у Херсонській області.