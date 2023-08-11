Нова допомога Україні від США: стало відомо, яку суму запросив Байден і на що вона піде

Президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткове фінансування України у розмірі 20,6 млрд доларів, щоб допомогти ЗСУ досягти успіхів у контрнаступі.

Як пише The Washington Post, 13 мільярдів доларів глава держави хоче передати Києву у вигляді нової військової допомоги та 8,5 мільярда доларів у вигляді додаткової економічної, гуманітарної допомоги та допомоги в галузі безпеки для України та інших країн, які постраждали від війни.

За даними видання, питання фінансування України, ймовірно, виявиться найспірнішим пунктом під час обговорень у Конгресі. Справа в тому, що США вже направили понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, зокрема понад 40 мільярдів доларів прямої військової допомоги.

При цьому журналісти впевнені, що лідери обох партій у Сенаті підтримають запит президента. Водночас десятки вкрай правих членів Палати представників уже заявили, що вони виступатимуть проти будь-якого нового фінансування України, тоді як переважна більшість республіканців має іншу думку.

"Що ви чуєте від законодавців: так, ми повинні підтримати це. Але дехто вже каже "ні", а дехто каже: "Це не може продовжуватися вічно", — сказав у коментарі виданню Дуг Хольц-Ікін, президент Американського форуму дій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна отримала від Великої Британії неанонсовану військову допомогу.