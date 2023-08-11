"Вже зовсім скоро": Подоляк заінтригував заявами про контрнаступ ЗСУ

Армія росії не має успіху навіть на своїх пріоритетних напрямках

Контрнаступ ЗСУ, який дехто вважає повільним, насправді має "накопичувальний ефект", а його суттєві результати в майбутньому зможуть побачити всі.

Про це в інтерв’ю "24 каналу" заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що "дуже позитивно" дивиться на те, що зараз відбувається на лінії фронту.

"Чому дуже оптимістично? Тому що наші просуваються вперед незважаючи ні на що. росія сконцентрувала величезну кількість ресурсу, величезну кількість мобілізованих. Росіяни мінували, вибудовували інженерні конструкції. Однак на всіх напрямках тривають активні бойові дії", — пояснив він.

За приклад він навів Куп’янський напрямок, який росіяни вважають своїм пріоритетом. Армія рф, за його словами, там не має успіху, більше того, "там теж поступово наші відтісняють ворога, знищуючи величезну кількість ресурсу росії в бойових зіткненнях".

"Тому я вважаю, що це період накопичення ефекту і паралельно йде розмінування та знищення логістичної інфраструктури. Трохи слід збільшити ресурси, які нам для цього потрібні. Але цей період накопичення ефекту незабаром дасть суттєві результати. Ми вгризлися на всіх напрямках. Це дуже добре. Нема якихось пріоритетних напрямків, як би там собі росія ні малювала – є багато напрямків, де наші бригади відпрацьовують дуже і дуже ефективно», — каже Подоляк.

Подоляк також каже, що він з великою повагою ставиться до роботи наших захисників і ще раз наголошує на "все, що розвивається сьогодні по лінії фронту, дасть дуже і дуже ефектні наслідки вже зовсім скоро".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Пентагоні оцінили перебіг українського контрнаступу.