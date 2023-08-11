Буде на їхній території: Подоляк анонсував "гучні" події для росіян

Українські спецслужби мають досить ефективну мережу на території ворога

Поступово війна перейде на територію росії і вибухи там, схожі на вибух на заводі в Сергієвому Посаді, відбуватимуться тільки частіше.

Про це в інтерв’ю "24 каналу" заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"З точки зору того, що відбувається на території росії — вибухи і т.д. При такій інтенсивності війни очевидно, що вся ця війна буде на території росії.

Це буде хаотичний процес. Поступово збільшуватиметься кількість Сергієвих Посадів. Це було абсолютно конкретне військове провадження, це навіть не оптика. Звичайний снаряд, певні ракети і т.д. Це все підірвалося", — сказав він.

За словами Подоляка, українські спецслужби мають досить ефективну мережу на території ворога і вони можуть нею користуватися.

"Думаю, що кількість таких інцидентів зростатиме. Зокрема, зростатиме кількість атак безпілотників. Ви вже щоночі бачите, що туди заходять все більше БПЛА. Зрозуміло, що зараз відпрацьовуються системи ППО, вивчається все, робиться розвідка. І поступово ефективність цих інцидентів. ударів збільшуватиметься", — сказав він.

Також представник ОПУ вважає, що незабаром росіяни можуть втратити і Чорноморський флот.

"Акваторія Чорного моря поступово перестає бути місцем, де є певне домінування росії. І його не буде. Про це президент України вже говорив, якщо росія продовжуватиме атакувати наші портові та зернові термінали, то залишиться у фіналі війни без Чорноморського флоту.

Хоча я думаю, що вона в принципі залишиться без флоту незалежно від того, що вже відбувається. росія має програти, але програти ефектно. Тобто втратити майже всю свою боєздатність. Залишитися без військової спроможності на певний період. Це буде дуже добре для світу в цілому. Тоді можна буде переформатувати все, що треба переформатувати", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вдень 11 серпня у москві збили безпілотник.