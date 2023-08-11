"Кинджалів" було чотири: стали відомі деталі ракетного удару рф по Україні

Вдалося збити одну із чотирьох ракет

Вранці 11 серпня росіяни запустили по Україні чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинжал" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей росії.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними наших захисників, усі ракети прямували на південний захід у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.

"Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Інші вдарили недалеко від аеродрому. Уражено об’єкти цивільної інфраструктури, попадання однієї з ракет по житловому сектору", — йдеться у повідомленні.

Раніше в Івано-Франківській ОВА повідомили, що в результаті удару ракета впала на території приватного будинку в Коломийському районі. Там загинув 8-річний хлопчик.

За підсумками ранкової атаки в КМВА повідомляли, що в небі над Києвом збили не одну ракету, а кілька. Там зафіксовано падіння уламків "Кинджала" в Оболонському районі столиці.

Раніше "Телеграф" писав, що 10 серпня окупанти знову вдарили по Запоріжжю. На жаль, без жертв не обійшлося. Також є поранені.