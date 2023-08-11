Є два варіанти: звідки до України приїдуть мігранти після закінчення війни

В економічному плані мігранти – це однозначно благо для України

Після перемоги України у війні наша країна рано чи пізно зіткнеться із необхідністю залучення мігрантів. При цьому потенціал української діаспори: трудових мігрантів, вимушених мігрантів, недостатній для того, щоб у довгостроковій перспективі забезпечити Україну робочою силою, а отже, потрібно буде залучати мігрантів з третіх країн.

Таку думку висловив завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Олексій Позняк в інтерв’ю " Телеграфу".

Він зазначив, що за умови значних інвестицій цими мігрантами можуть бути громадяни європейських країн, зокрема західних Балкан, Молдови. Можливо навіть із Болгарії та Румунії. Якщо економічні досягнення будуть скромнішими, то залишаються бідніші країни Азії та Африки, крім, звичайно, нафтовидобувних країн.

На думку Позняка, в економічному плані мігранти — це однозначно благо для України.

"Але якщо це не будуть такі великі маси мігрантів, що ринок праці не зможе їх "переварити". Та не думаю, що так буде. Інша річ, що можуть бути соціальні проблеми, адже мігранти — це люди з іншими поглядами, з іншою системою цінностей. У нас вже є такі групи мігрантів, але вони не дуже численні, а після повномасштабної війни деякі категорії мігрантів виїхали. І у нас постане питання про інтеграцію мігрантів. Якщо інтеграція буде успішна, то негативні чинники міграції будуть суттєво пом’якшені", — говорить він.

Детальніше про те, що буде з робочою силою після перемоги і чи варто нам так боятися мігрантів читайте у повній версії інтерв’ю Олексія Позняка для "Телеграфа" під назвою "Україна може бути або бідною, або з мігрантами": інтерв’ю з вченим- демографом".

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