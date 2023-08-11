"Неможливо, чотири одразу!" Залужний знову зворушив українців своєю фотографією

Українці, природно, в черговий раз не змогли пройти повз таку милоту

Головком ЗСУ Валерій Залужний не перестає зворушувати українців своїми фотографіями. Цього разу в кабінеті у генерала, під час зустрічі з начальником Генштабу Словаччини, були помічені статуетки "Малюка Йоди" (Грогу, якщо бути точніше), з яким Залужний у багатьох українців асоціюється ще з того часу, як його помітили з шевроном з його зображенням.

Про це повідомляє "Телеграф".

Судячи з кількості статуеток, залізному генералу їх усі подарували українці, а той дбайливо зберігає на найвиднішому місці. Одного "Йоду", до речі, головкому подарував генерал Сергій Кривоніс.

Українці, природно, в черговий раз не змогли пройти повз таку милоту. Дехто, до речі, припускає, що Грогу Залужний вибрав не просто так, а в цьому нібито є великий символізм.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний розчулив мережу спілкуванням з відомим українським військовим. Під роликом Валерія Маркуса головком наказав військовому негайно одягнути захист.

Також Телеграф" писав про те, що Валерій Залужний прийшов на весілля до української пари. Новоспечений чоловік подякував головкому за те, що зробив "неймовірним" цей важливий день у їхньому житті.