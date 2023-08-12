Війна — день 535: окупанти намагаються перехопити ініціативу, а ЗСУ шукають місце для нового удару

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують вести контрнаступ Бахмутом, на Бердянському та Мелітопольському напрямках і мають деякі поступи, проте росіяни теж не сидять склавши руки і намагаються перехопити ініціативу. Найбільш активний тиск окупантів спостерігається на Куп’янському напрямі, а також біля Бахмута. При цьому аналітики зазначають, що ЗСУ взяли невелику паузу, щоб проаналізувати оборону росіян і, можливо, знайти місце для нового несподіваного удару.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 58 країн світу підтримують українську Формулу миру, заявив голова ОПУ Андрій Єрмак.

З даними за 9 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 532: Ставка Зеленського у спеціальному форматі та успіхи ЗСУ

Про те, що відбувалося 10 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 533: ЗСУ наступають на трьох напрямках, а окупанти продовжують тероризувати українців

Інформацію за 11 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 534: ракетний удар по Прикарпаттю та масове звільнення військкомів