Ніч у Криму була тривожною: під час атаки БПЛА пролунали вибухи на військовій базі, Кримський міст перекритий (відео)

Окупанти традиційно відзвітували, що "жертв і руйнувань немає"

В окупованому Криму все частіше лунають вибухи, не стала винятком і ніч на суботу, 12 серпня. У росії заявили, що півострів був атакований 20 безпілотниками, пролунали вибухи в Новоозерному.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

"Радник глави" Криму олег крючков близько четвертої години ранку повідомив, що "над різними районами Криму спрацювали системи ППО".

"ВС рф в ніч на 12 серпня відбили атаки 20 українських БПЛА на Крим, постраждалих і руйнувань немає", — заявили в міноборони росії вранці, додавши, що 14 БПЛА нібито були знищені засобами ППО і шість придушені засобами радіоелектронної боротьби.

При цьому в мережі з’явилися відео вибухів у Новоозерному (селище міського типу на заході Кримського півострова, розташоване на березі затоки Донузлав). Очевидці повідомляли, що там лунав звук безпілотників, були спалахи та звуки стрілянини. Відомо, що в Новоозерному розташована велика військова база зберігання окупантів — 943 ЦЗМР, де, ймовірно, було багато військової техніки. За словами місцевих мешканців, там було дуже голосно.

Новоозерне на карті

Повідомляється, що через атаку окупанти перекрили рух автотранспорту Кримським мостом.

Як повідомляв "Телеграф", 11 серпня, прогримів вибух у Москві, в районі Карамишевської набережної. Столицю росії атакував безпілотник, у мережі показали кадри вибуху.