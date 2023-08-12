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У Кривому Розі пролунали потужні вибухи перед оголошенням повітряної тривоги

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
2028
Дим після вибуху, ілюстративне фото Новина оновлена 12 серпня 2023, 11:00
Дим після вибуху, ілюстративне фото. Фото Telegram

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння

Після 10 години ранку в суботу, 12 серпня перед оголошенням повітряної тривоги у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. На щастя, обійшлося без втрат.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляють очевидці, над місцем вибуху в небо здіймається густий дим.

У мережі з’явилося відео звуків вибуху.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу. Людей просять перебувати у безпечних місцях.

Станом на 10:28 карта тривог в Україні мала такий вигляд:

О 10:32 дали відбій повітряної тривоги.

Як повідомив Вілкул після скасування повітряної тривоги, розповів про наслідки вибуху.

"Поки що без деталей, але, слава Богу, без втрат", — написав він.

Нагадаємо, Кривий Ріг часто страждає від російських ударів. Наприкінці липня окупанти вдарили містом ракетою. Загинуло п’ятеро людей, у тому числі мама та донька — Наталя та Дарина. Дівчинці було лише 10 років.

Також росіяни б’ють містом "шахедами". В ході однієї з таких атак постраждало комунальне та транспортне підприємства. Там було зруйновано адміністративну будівлю, деякі будівлі було пошкоджено, а також постраждали автомобілі та техніка. Пошкоджено також і 2 житлові будинки. Поранення отримав чоловік.

Теги:
#Вибух #Кривий Ріг #Повітряна тривога