Ще одна категорія чоловіків тепер зможе виїхати за кордон: про кого йдеться

Відповідне рішення ухвалив Кабмін

Триває повномасштабна війна з російськими окупантами, в Україні діє режим загальної мобілізації та заборона виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Проте деяким категоріям виїзд із країни дозволено, а 11 серпня цей список було розширено.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти за безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України в період дії військового стану", — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що йдеться про період із початку збройної агресії у 2014 році до 30 квітня 2018 року. Рішення було ухвалено для того, щоб уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей тих, хто загинув або зник безвісти під час АТО.

Раніше "Телеграф" розповідав, чоловіки яких професій мають право виїжджати з України під час війни за службовою потребою.

Крім того, адвокат Ростислав Кравець назвав найдієвіші способи для чоловіків отримати дозвіл на виїзд за кордон під час війни.