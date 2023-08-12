Плацдарм створений та зростає: ЗМІ повідомляють про важливий успіх ЗСУ на фронті (карта)

В ЗСУ, схоже, вдалося досягти успіху на південному напрямку

Після вдалого рейду на лівий берег Дніпра в Херсонській області ЗСУ, схоже, не стали відходити назад, а закріпилися на нових позиціях біля населеного пункту Козачі лагері.

Інформацію про це оприлюднив військовий оглядач BILD Юліан Рьопке, який одержав ці дані зі своїх джерел.

"Нарешті дозволено повідомити, що українські війська не відступили через Конку та Дніпро після нападу на російські сили на захід від Козачих лагерів минулого вівторка, але створили плацдарм у цьому районі і він постійно зростає", — повідомив журналіст.

Крім того, він оприлюднив карту, де видно, де приблизно знаходиться це місце.

Як повідомлялося раніше, інформація про атаку ЗСУ у цьому районі з’явилася 9 серпня, росіяни тоді повідомляли, що українські військові провели раптову операцію з прориву ворожої лінії оборони. Використовуючи до 7 катерів, кожен із яких перевозив по 6-7 осіб, воїни перепливли Дніпро та висадилися на лівобережжі Херсонщини.

При цьому через нечисленність окупаційного контингенту противнику вдалося відреагувати на операцію далеко не відразу. Варто зазначити, що у військовому керівництві України інформацію про прорив не підтверджували, тому вона залишається лише чутками.

Як повідомлялося раніше, австралійський військовий експерт Мік Райан раніше висловив думку, що ЗСУ раптово стане простіше атакувати окупантів через Дніпро, ніж намагатися прорвати мінні поля на сухопутній ділянці фронту.