"Бережемо людей": у Міноборони відповіли на чутки про закріплення ЗСУ на лівому березі Дніпра

ЗСУ поки не створювали плацдарм на лівому березі

Українські військові провели успішну операцію на лівому березі Дніпра на Херсонщині, але не закріплювалися там.

Про це повідомила заступник голови Міноборони Ганна Маляр, коментуючи сплеск чуток навколо інформації про те, що ЗСУ змогли створити плацдарм біля Козачих лагерів.

Вона зазначила, що тільки-но повернулася з тих місць і може сказати, що приводів для ажіотажу немає.

"Для того, щоб там висадитися, не бути знищеним, та ще й закріпитися, потрібно зачистити територію та відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно", — зазначила Маляр.

При цьому заступник голови МОУ додала, що деякі підрозділи справді виконали у цьому районі бойове завдання. Це, за її словами, є цілком закономірним, оскільки Україна налаштована на повернення всіх своїх територій, а тому відпрацьовує всі можливості.

Як повідомлялося раніше, інформація про атаку ЗСУ у цьому районі з’явилася 9 серпня, росіяни тоді повідомляли, що українські військові провели раптову операцію з прориву ворожої лінії оборони.

12 серпня військовий оглядач BILD Юліан Рьопке оприлюднив інформацію про те, що після цього ЗСУ не відступили, а закріпилися на плацдармі, який продовжує розширюватися.