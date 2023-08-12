Окупанти спробували прорватися з несподіваного напряму: у ЗСУ розкрили деталі атаки

Диверсійну групу виявили та відтіснили назад до росії

Хоча основні бойові дії розгортаються на південному та східному напрямках, проте росіяни не залишають спроб знайти вразливі місця в українській обороні та інших ділянках кордону.

Так заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Сергій Наєв поінформував, що 12 серпня диверсійна група противника намагалася проникнути біля одного із сіл Зноб-Новгородської громади (Сумська область).

Він зазначив, що українські військові змогли зафіксувати щонайменше 10 озброєних росіян і вступили з ними у перестрілку, а на допомогу їм вирушили протидиверсійні резерви Нацгвардії та прикордонники з БПЛА.

"Шквальний вогонь наших захисників змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон України", — написав Наєв.

При цьому він зазначив, що свій відхід загарбники прикривали стріляниною зі 120-мм міномета.

Як повідомлялося раніше, австралійський військовий експерт Мік Райан раніше висловив думку, що ЗСУ раптово стане простіше атакувати окупантів через Дніпро, ніж намагатися прорвати мінні поля на сухопутній ділянці фронту.