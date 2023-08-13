Війна — день 536: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти шукають слабкі місця в українській обороні

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують контрнаступ і змогли досягти тактично значущого поступу на заході Запорізької області, вийшовши на околицю Роботино, тоді як окупанти посилюють тиск на Куп’янськ. При цьому також з’являлася інформація про успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області, проте військове керівництво зазначає, що не йдеться про створення плацдарму. Своєю чергою, росіяни намагаються намацати слабкі місця в обороні не тільки на лінії фронту, а й в інших прикордонних областях.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Про те, що відбувалося 10 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 533: ЗСУ наступають на трьох напрямках, а окупанти продовжують тероризувати українців

Інформацію за 11 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 534: ракетний удар Прикарпаття та масове звільнення військкомів

З даними за 12 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 535: окупанти намагаються перехопити ініціативу, а ЗСУ шукають місце для нового удару