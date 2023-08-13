Росіяни відступили з Урожайного, а ЗСУ успішно атакують на півдні: свіжі карти боїв

Українські війська на фронті продовжують тиснути на ворога, особливо на Донецькому та Запорізькому напрямках. Російські пропагандисти заявили, що путінській армії довелося відступити в районі населеного пункту Урожайне.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW). Також про ситуацію на фронті станом на ранок 13 серпня розповіли у Генштабі ЗСУ.

Харківський та Луганський напрямки

Так, росіяни намагалися наступати на північний схід від Синьківки, на північ від Кислівки, а також поблизу Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська). Проте їхні зусилля були марними. За словами голови Східного угруповання ЗСУ полковника Сергія Череватого, ворог наступає на Куп’янськ, щоб відтягнути туди якнайбільше українських сил із Бахмутського спрямування – ці слова підтверджують оцінку ISW.

Також протягом минулої доби ворог продовжив наступати лінією Сватове – Кремінна, а також на південний схід від Андріївки, але успіху також не мав.

Донецька область

Російські солдати не залишають спроб наступати на Бахмутському напрямку, а ситуація на захід від Кліщіївки, за словами російської сторони, станом на 12 серпня була спірною і бої не припиняються. Щодо ситуації навколо Бахмута, то ситуація там під контролем ЗСУ. Окупанти намагалися здійснювати обмежені атаки, але просунутися їм так і не вдалося.

Крім Кліщіївки, ворог намагався наступати поблизу Богданівки та Білої Гори, а також атакував уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але безрезультатно. ЗСУ відбили штурми росіян поблизу Авдіївки та Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька).

Південь України

ЗСУ продовжили наступати в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей та досягли значних тактичних успіхів. За словами російських пропагандистів, добровольчий батальйон "Схід" був змушений відступити від села Урожайне після кількох днів інтенсивних та тяжких боїв. Це підтверджують і геолокаційні кадри за 11 серпня.

На Мелітопольському напрямі, за даними Генштабу, ЗСУ також продовжують наступати. А частини добровольчого батальйону з Північної Осетії оборонялися поблизу П’ятихаток та Жереб’янки, стверджуючи, що у цьому районі тривають активні бої.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що контрнаступ ЗСУ має "накопичувальний ефект". Михайло Подоляк позитивно оцінив те, що відбувається зараз на фронті.