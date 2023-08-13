У Донецьку жорстко поставили на місце "визволителів"-бурятів: "Вас тут ніколи не було і не буде"

Прийом їжі виявився для росіян не дуже приємним

У тимчасово окупованих містах України місцеві жителі продовжують висловлювати окупантам усе, що про них думають. Після Маріуполя "асвоабадітєлєй" поставили на місце і в Донецьку.

Про це повідомляє український журналіст Костянтин Андріюк.

Він опублікував відео, яке зняв загарбник, обідаючи в одному із закладів Донецька. Судячи з кадрів, прийом їжі виявився для росіян не дуже приємним.

На них звернула увагу місцева мешканка, що сиділа за сусіднім столом, і висловила їм усе роздратування, яке вони викликають у неї. Як зазначає Андріюк, їй не подобається, що Донецьк заполонили буряти.

"Рот свій заткніть, ви, панове смердючі. Вас тут ніколи не було і не буде… Навіщо ви тут? Ти приїхав сюди за "бабками" — 240 тисяч… Що ти робив там (на батьківщині — Ред.). Кого ти там пас? У тебе ні освіти… с***а, ви тупо***і вівці. Ви просто сидите у себе по норам з байбаками, з мулами там. Сидите без освіти… Ви холуї, ви там навіть не потрібні", — каже вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відео з чеченкою, яка "будує" росіян у Фінляндії, стало хітом.