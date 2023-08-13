Україна збила російських "Кинджалів" на десятки мільйонів доларів: названо точну цифру

Україна збиває ракети та інших типів

З початку повномасштабної війни у небі над Україною збили 14 російських гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це у коментарі "Українському Радіо" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його інформацією, 4 травня було збито одну ракету такого типу, 16 травня було знищено 6 ракет, 16 червня ще 6, і 11 серпня ще одну.

"Вже не один "Кинджал" знищений протиповітряною обороною України... Додайте до них ще більше 20 збитих балістичних ракет, у тому числі "Іскандери" та С-400. "Кинджал" рухається в небі на величезній швидкості, більше ніж 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато", — сказав він.

Цікаво, що вартість однієї ракети "Кинджал" починається від 10 мільйонів доларів. Таким чином, у сумі РФ випустила на повітря понад 140 мільйонів доларів, і це лише якщо брати до уваги цей тип ракет.

Раніше "Телеграф" писав, що під час удару "Кинджалами" по Україні 11 серпня по Івано-Франківській області загинув 8-річний хлопчик. Його звали Володя Балабаник і цього року закінчив другий клас коломийського ліцею №2.