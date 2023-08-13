Росіяни вдарили по Херсонщині: багато загиблих (фото)

Серед жертв атаки є діти

Росіяни регулярно обстрілюють визволені населені пункти Херсонської області. 13 серпня ворог завдав підлого удару по селах Станіслав та Широка Балка.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його даними, окупанти застосували по населеним пунктам реактивну систему залпового вогню. Згідно з попередніми даними, кількість загиблих вже сягає 6 осіб. Серед жертв атаки є діти.

У МВС повідомляють, що у Широкій Балці загинув місцевий мешканець та родина — чоловік, дружина та їхня донька, якій лише 23 дні від народження.

"12-річного сина госпіталізовано у тяжкому стані. Стан дитини критичний", — каже міністр МВС Клименко.

У Станіславі було 12 прильотів. Загинули двоє чоловіків. Ще одну жінку травмовано.

"Терористи добровільно ніколи не перестануть вбивати мирних людей. Терористів треба зупинити. Силою. Іншого вони не розуміють", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни розбомбили операційну в міській лікарні Херсона.

Також ми повідомляли про те, що окупанти вбили цивільних у гіпермаркеті у Херсоні.