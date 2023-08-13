Заходу треба думати не про це: британці розвіяли надії на швидке завершення війни в Україні

Україна та союзники мають розбіжності

Чекати на закінчення війни в Україні цього року не варто.

Про це йдеться у матеріалі британської газети Times.

Офіцер Збройних сил США заявив виданню, що в НАТО очікували на чудеса від контрнаступу ЗСУ, а Україну Альянсу це нібито обіцяла.

"НАТО очікувала на чудеса, а українці обіцяли їм це. Але ви не можете вести війну на основі оптимізму", — заявив офіцер.

У виданні також зазначають, що при контрнаступі українських військових виникло чимало проблем, що призвело до напруженості між Україною та союзниками. Зокрема, Україна нібито почала звинувачувати НАТО у безвільності.

Також у матеріалі його автор Марк Галеотті висловив думку, що зараз Заходу треба думати не про завершення війни, а про те, як у довгостроковій перспективі надавати підтримку Україні. Він вважає, що саме такі плани допоможуть створити умови для якогось миру.

Раніше "Телеграф" писав про те, що австралійський генерал розповів про те, як змінився перебіг контрнаступу ЗСУ. За його словами, якоїсь миті українським воїнам стане легше форсувати Дніпро.