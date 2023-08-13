Його мужність відзначав особисто Зеленський: на фронті загинув боєць підрозділу "Химера" (фото)

Герой загинув під час виконання бойового завдання

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла до побратимів і до родини Едуарда Ращука.

Про це повідомляють у мережі.

Голова Громадської ради при одеській ОВА Сергій Братчук розповів, що Едуард "Дід" Ращук захищав Україну в рядах підрозділу "Химера", що входить до складу 126-ї бригади ТрО ЗСУ.

"Потужний Козак з патріотичного товариства Одещини пішов до лав Небесного Легіону...", — говорить він.

Варто зазначити, що минулої осені воїн особисто отримав орден "За мужність" 3-го ступеня з рук Володимира Зеленського.

Побратим загиблого Олександр Капшин уточнив, що герой загинув під час виконання бойового завдання.

"Ти був дуже добродушною людиною. Навіки в строю", — пише Капішин.

Прощання з Едуардом Ращуком відбулося 13 серпня об 11.00 біля Будинку офіцерів (вул. Пироговська, 7/9) в Одесі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні загинув відомий майданівець та засновник "Мегамаршу у вишиванках" Андрій Бабінський.

Також ми повідомляли, що також повідомляли, що на війні загинув відомий український спортсмен і актор Євген Світличний.