Його мужність відзначав особисто Зеленський: на фронті загинув боєць підрозділу "Химера" (фото)
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Герой загинув під час виконання бойового завдання
В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла до побратимів і до родини Едуарда Ращука.
Про це повідомляють у мережі.
Голова Громадської ради при одеській ОВА Сергій Братчук розповів, що Едуард "Дід" Ращук захищав Україну в рядах підрозділу "Химера", що входить до складу 126-ї бригади ТрО ЗСУ.
"Потужний Козак з патріотичного товариства Одещини пішов до лав Небесного Легіону...", — говорить він.
Варто зазначити, що минулої осені воїн особисто отримав орден "За мужність" 3-го ступеня з рук Володимира Зеленського.
Побратим загиблого Олександр Капшин уточнив, що герой загинув під час виконання бойового завдання.
"Ти був дуже добродушною людиною. Навіки в строю", — пише Капішин.
Прощання з Едуардом Ращуком відбулося 13 серпня об 11.00 біля Будинку офіцерів (вул. Пироговська, 7/9) в Одесі.
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