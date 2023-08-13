"Полонений комбат, отакої: у мережі з’явилося відео із захопленим ЗСУ російським офіцером

російський офіцер вже активно співпрацює з ЗСУ

Під час спецоперації, яку провели Сили оборони України, висадившись на лівому березі Херсонщини, росіяни "загубили" одного зі своїх комбатів. 13 серпня він знайшовся, щоправда, у полоні.

Про це повідомляє "Телеграф".

Спочатку варто зазначити, що, за даними Bild, операція була проведена українським спецназом 8 серпня. Наші воїни на моторних човнах висадилися на лівому березі, а після використання російської рації викликали "підмогу". Загін з десяти російських солдатів на чолі з Томовим прибув на місце на БТРі і потрапив у пастку, в результаті бою майор був полонений.

Росіяни тоді обшукалися свого майора і навіть публікували фейкові відео, які нібито мали підтверджувати, що з ним усе гаразд. Але в мережі швидко виявили, що вони виявилися старими.

У неділю, 13 серпня популярний український блогер Роман Шрайк поділився цікавим відео, на якому, як стверджується, зафільмовано саме майор Томова. Судячи з опублікованих кадрів, російський офіцер перебуває в полоні та активно здає своїх братів по зброї.

"Полонений комбат, отакої", — каже закадровий голос.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ знищили російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Як виглядає місце, де відбулася ліквідація, ви можете побачити, перейшовши за посиланням.