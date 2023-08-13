У росіян все гаразд із підготовкою та вистачає снарядів

Інформація про те, що росіяни кидають у бій погано підготовлених солдатів без нормального озброєння, далеко не завжди відповідає дійсності і найчастіше є прямо протилежною до правди.

Про це розповів український військовослужбовець Андрій, котрий захищає Україну в Донецькій області, кореспондентові "Телеграфа" Яну Доброносову.

"Ворог. Я не знаю, хто це робить і навіщо виставляють їх деб*лами ... це зовсім не так. Вони дуже підготовлені і укомплектовані, безліміт по боєприпасам, по всьому", — сказав він.

Боєць зазначив, що говорить це не для того, щоб розігнати "зраду", проте наголосив, що це потрібно, щоб "витрусити кисіль" з голів українців і змусити їх зібратися до купи.

"Це не чмоні", — повідомив український захисник.

При цьому воїн не ставить під сумнів те, що Україна переможе, оскільки різниця в мотивації бійців все ж таки сильно помітна.

"Тут все дуже просто — або ми, або нас. І тут усі все розуміють". — Додав Андрій.

Як повідомлялося раніше, колишній командир штурмової роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що за останні тижні українського контрнаступу було повністю знищено першу лінію російської оборони.