ЗСУ важке озброєння не перекидали, але...: аналітики розповіли, що відбувається на лівому березі Дніпра

Аналітики не підтверджують стійкого успіху ЗСУ на лівому березі Дніпра

Українські військові не сформували плацдарм на лівому березі Дніпра, проте мають там "напівстійкі позиції".

Як йдеться у звіті ISW, з посиланням на російські джерела, ЗСУ не перекидали туди важке озброєння та бойову техніку.

"На лівобережжі Дніпра поки що діють невеликі групи українських військових. Це переважно легка піхота, яка зайняла "напівстійкі позиції", — йдеться у звіті.

При цьому аналітики зазначили, що даватимуть консервативну оцінку ситуації на лівому березі доти, доки не отримають візуального підтвердження інформації про те, що ЗСУ змогли встановити постійну присутність у цьому районі.

Ця оцінка загалом підтверджує інформацію українського Міноборони, про те, що поки що говорити про якесь суттєве досягнення українських військових на лівому березі поки що зарано.

Як повідомлялося раніше, інформація про атаку ЗСУ у цьому районі з’явилася 9 серпня, росіяни тоді повідомляли, що українські військові провели раптову операцію з прориву ворожої лінії оборони.

12 серпня військовий оглядач BILD Юліан Рьопке оприлюднив інформацію про те, що після цього ЗСУ не відступили, а закріпилися на плацдармі, який продовжує розширюватися.

Заступник голови Міноборони Ганна Маляр повідомила після цього, що приводів для ажіотажу немає і ЗСУ не закріплювалися на лівому березі.