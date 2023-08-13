Програми підготовки завершено: тисячі українських військових повертаються з-за кордону

Українські військові скоро повернуться додому

Великобританія, Франція та Польща завершили підготовку чергових підрозділів українських військовослужбовців, які готуються відправити назад до України.

Як інформує пресслужба Генштабу ЗСУ, майже 1000 українських військовослужбовців пройшли підготовку у фахівців Королівської морської піхоти та спеціальних підрозділів.

"Це перша програма десантної підготовки, яку Велика Британія проводить для України. Її кульмінацією стало планування та проведення рейдових операцій українськими морськими піхотинцями вдень та вночі", — йдеться у повідомленні.

У рамках цієї програми українські військові вчилися застосовувати зброю, яка вже активно застосовується на полі бою, включаючи гранатомети NLAW, ПЗРК Stinger, міномети та безпілотники для розвідки.

Своєю чергою, Париж і Варшава спільно завершили підготовку 6000 українських військових, про що розповів в інтерв’ю Var-Matin міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Контрнаступ України вимагає нового покоління військових, яких необхідно тренувати. Вже в серпні ми досягли поставленої на рік мети: навчили 6 тисяч українських солдатів, розподілених між Францією та Польщею", — сказав Лекорню.

При цьому він наголосив, що Франція продовжить проводити підготовку українських військових у майбутньому.

Як повідомлялося раніше, українські пілоти досі не можуть розпочати навчання на F-16. Попри бажання Києва отримати ці літаки вже взимку, через нові "проблеми" реальні поставки тепер почнуться.не раніше наступного літа.