F-16 не потрібні? Чи може Україна провести успішний контрнаступ без західних літаків

Авіація не є основною проблемою України

Україна все ще має всі можливості успішно провести контрнаступ, а наявність винищувачів F-16 у цьому не відіграватиме ключової ролі.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на нинішніх та колишніх чиновників в Україні, США та Європі, а також західних оборонних аналітиків.

Так у матеріалі йдеться, що більшість опитаних посадових осіб переконані, що F-16 не мали б суттєвого впливу на контрнаступ. Насамперед це пов’язано з тим, що дозволу на початок навчання довелося чекати більше як рік, а тому до моменту, коли його буде завершено, контрнаступ уже закінчиться.

Джерела видання зазначили, що Україна, втім, може успішно провести його і без західної авіації, хоча це буде набагато складніше.

"Це доведеться робити без F-16. Але я вірю, що вони зможуть", — сказав генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав.

При цьому Брідлав додав, що якщо на Заході очікують, що українці воюватимуть як НАТО, то вони повинні мати ті самі інструменти, а їх у ЗСУ немає.

Втім, полковник Маркус Райзнер, який займається питаннями розвитку збройних сил Австрії, переконаний, що заяви американців про те, що Україні поки не потрібні F-16, ці заяви політичні і не пов’язані з військовою логікою.

Однак інші джерела зазначають, що і Україна, і росія мають потужну систему ППО, а тому їхні пілоти уникають роботи в районах неподалік лінії фронту. Тому для аналітиків незрозуміло, як у цих умовах могли б показати себе західні літаки і яку роль їм довелося б грати.

При цьому досвід контрнаступу показав, що проблеми із застосуванням загальновійськового підходу полягають не лише у відсутності авіації. Про це говорить зокрема те, що деякі українські командири від нього відмовилися і повернулися до тактики артилерійського та ракетного обстрілу, щоб виснажити російські сили.

Тому експерти кажуть, що якщо західні літаки і мають почати працювати в Україні, то їх має бути щонайменше кілька ескадрилій, але кілька літаків суттєвого ефекту все одно не дадуть.

Як повідомлялося раніше, напередодні американський генерал у відставці Філіп Брідлав заявив, що деякі західні країни досі бояться провокувати росію, через що передача Україні літаків та іншої важливої зброї затримується.