Війна — день 537: окупанти намагаються тиснути на Куп’янськ, а ЗСУ досягають успіхів на фронті

Оперативно про головне за добу

ЗСУ продовжують тиснути супротивника на Донецькому та Запорізькому напрямках і змогли відкинути росіян біля населеного пункту Урожайне. Водночас окупанти наступають на Куп’янськ, щоб відволікти на це максимально можливу кількість українських сил. При цьому на Заході кажуть, що війна, напевно, не закінчиться до кінця поточного року і чудес на фронті чекати не варто.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 серпня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На частині території України оголошували повітряну тривогу через входження стратегічних бомбардувальників Ту-22 до акваторії Азовського моря. Проте запусків не було, а літаки вирушили до місця базування.

Інформацію за 11 серпня дивіться за посиланням: Війна — день 534: ракетний удар Прикарпаття та масове звільнення військкомів

З даними за 12 серпня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 535: окупанти намагаються перехопити ініціативу, а ЗСУ шукають місце для нового удару

Про те, що відбувалося 13 серпня, читайте у матеріалі: Війна — день 536: ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти шукають слабкі місця в українській обороні