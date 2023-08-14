Ворог ударив по Одесі ракетами та дронами: спалахнула масштабна пожежа, є постраждалі (фото, відео)

Постраждали співробітники супермаркету

У ніч на 14 серпня ворог атакував Одесу крилатими ракетами та безпілотниками.

Як повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер, від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж, у будинках вибуховою хвилею вибиті вікна.

За даними чиновника, є інформація про трьох постраждалих.

Водночас спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що силами та засобами протиповітряної оборони було знищено всі російські ракети та дрони-камікадзе.

За його інформацією, під час повітряної атаки по Одесі окупанти застосовували 15 ударних БПЛА та 8 ракет типу "Калібр".

"Уламки знищених цілей пошкодили гуртожиток у центрі Одеси, а також супермаркет. Крім того, на двох об’єктах сталася пожежа. Постраждали, за попередньою інформацією, троє людей — це співробітники супермаркету. Їм надається медична допомога", — зазначив він.

Також він додав, що всього було три хвилі атак на місто вночі.

Крім того, вибухи пролунали вночі та у Запоріжжі. Там офіційної інформації наразі немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 9 серпня ворог також обстріляв Запоріжжя, тоді загинуло троє людей.