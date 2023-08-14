Ракети Taurus для України: експерт розповів, як їх використовуватимуть.

Експерт назвав цілі для ударів

Ракети Taurus, які Німеччина передасть Україні, можуть використовуватися при ударах по Криму, оскільки це є українська територія.

Про це в інтерв’ю "Обозревателю" розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Я скажу дуже лаконічно і просто: Крим – це Україна. З огляду на дальність цих ракет ми зможемо бити по місцях, якими буде військова необхідність", — зазначив він.

Також експерт додав, що українці ніколи не будуть бити цивільними об’єктами на окупованих територіях. Мета ударів – виключно військові об’єкти.

"Ми знищуватимемо тільки військові об’єкти, такі як мости, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, а також велике скупчення техніки. Це значно послабить постачання російських військ. Одним із важливих військових об’єктів на півночі — авіабаза Джанкой. Є ще аналогічний об’єкт — авіабаза "Гвардійське" поблизу Сімферополя. Тут базується 37-й змішаний авіаційний полк Військово-космічних сил. Після передачі Taurus ці та інші важливі військові локації будуть під ударом української армії", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, чому США не поспішають давати Україні важке озброєння.