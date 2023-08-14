Чи є загроза нового наступу на Київ із Білорусі: пояснює генерал ЗСУ

Українська розвідка постійно моніторить ситуацію

Загроза нападу "вагнерівців" на Київ з території Білорусі, де вони перебувають після пригожинського перевороту в росії, існує. Однак все залежатиме від наявності сил і засобів та прийняття рішень політичною верхівкою рф.

Таку думку висловив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

"Повторний наступ на Київ ніхто ніколи не виключав. Ми розуміємо, що ворожі наміри залежать тільки від рішень найвищого політичного керівництва рф", — сказав він.

За словами Наєва, хоча ймовірність нового наступу й існує, але на цей час вона не підкріплена силами та засобами. Водночас це не означає, що надалі така ситуація не відбудеться.

"Все залежатиме від "а" – прийняття рішень, "б" – від наявності сил і засобів. Наша розвідка постійно моніторить ситуацію і своєчасно доводить інформацію до керівництва ЗСУ та відповідних командуючих угруповань", — додав командувач.

Також проводяться необхідні заходи щодо підвищення здатності українських військових не допустити ворожих дій на Київському напрямку. До роботи, у тому числі залучено голів ОВА та інші складові сили оборони та безпеки.

Слід додати, що джерела "Телеграфу" у розвідці та ДПСУ стверджують: станом на зараз ресурсів для повторного походу на Київ з боку Білорусі у росіян немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після переїзду "вагнерівців" до Білорусі британський генерал Лорд Річард Даннатт попередив Україну, що найманці ПВК можуть спробувати атакувати Київ з боку РБ.