Можуть знекровити: бойові медики назвали основну проблему головних "розхідників війни"

Використання неякісного "розхідника" може призвести до смерті пораненого

Бойові медики в Україні часто стикаються із проблемою неякісних турнікетів, які потрапляють до військових. Замість сертифікованого розхідника може надійти китайська підробка.

Про це повідомили у командуванні Медсил ЗСУ, пише "Українська правда".

"Турнікет – це головний розхідник війни та, відповідно, найпопулярніший запит бойових медиків до волонтерів. Це одноразовий дорогий (американський CAT коштує 1400-1800 гривень за штуку) засіб для зупинки кровотечі, який потрібний кожному військовому в кількості 3-4 штуки", — йдеться у повідомленні.

Передати турнікети можуть як волонтери, і небайдужі громадяни. Серед них випадково можуть виявитися підроблені турнікети. Це своєю чергою загрожує наслідками.

Зазначається, що так відбувається через відсутність у командування Медсил превентивних вимог до турнікетів, аптечок, які приходять з інших країн. Також й не фільтруються товари, які надходять.

"Ми ж не говоримо західним партнерам: дайте нам будь-який танк. Ми говоримо: нам потрібні Abrams і Leopard. Ми не просимо танки з музеїв, хоча формально вони теж є танками. Якщо потрібні Himars, ми говоримо: дайте Himars. Чому ми не говоримо що нам потрібні надійні турнікети CAT або SOFT?" – каже Юрій Кубрушко з фонду "Лелека", який постачає на фронт такмед для військових та бойових медиків з 2014 року.

Він вважає, що наївно чекати на виробництво якісних турнікетів у країнах, які не ведуть бойові дії. Єдина країна, яка проводить бойові дії та має культури даних для розробки стандартів – США.

Варто додати, що використання неякісного турнікета може призвести до смерті пораненого – людина знекровлюється через те, що турнікет рветься чи не тримає тиску.

"Виживання бійця більш ніж на 90% залежить від того, чи вдасться зупинити йому критичну кровотечу після поранення. Наших людей і так вбивають росіяни, ми не можемо допомагати росіянам вбивати наших людей", — пояснює бойовий медик Борис Хмілевський.

Зазначається, що покращити ситуацію можна шляхом формування вимог до турнікетів та аптечок, а також необхідно фільтрувати допомогу, яка надходить від партнерів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що волонтер Валерія Черненко розповіла, як допомогти бійцям ЗСУ дуже важливою річчю, яка здатна врятувати життя військовому ще до турнікету.