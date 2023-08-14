Евакуація на Куп’янському напрямі: експерт розповів, чи варто панікувати

Людям не варто переживати

Евакуацію, яку проводить Куп’янська районна військова адміністрація, не варто розглядати як катастрофу. Це потрібне для того, щоб захистити громадянське населення.

Про це в інтерв’ю "Обозревателю" розповів військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"У Луганській області у росіян сконцентровано кращу групу військ. І навіть вона не здатна вдало втілити масштабне наступ на широкий фронт. Вся ця маса, що накопичується по лінії Лиман-Сватово-Троїцьке, почала свій активний наступ ще наприкінці червня, і як бачимо, не отримали бажаного результату. У планах у них захоплення лівого берега річки Оскол та удар на Куп’янськ. Однак я не можу сказати, що у них щось вийде", — зазначив експерт.

Також він додав, що ворог проводить хаотичне завдання ударів і порівнює все із землею. Ситуація навряд чи зміниться найближчими місяцями.

"Їм поставлені завдання, які вони не виконають. Але невиконання завдань не виключає терор, масовий і масштабний, з тотальним знищенням сіл та населених пунктів. Евакуація населення необхідна не тому, що Сили оборони України (СОУ) не утримають фронт і відійдуть, про це не йдеться, а тому, що російські війська знищуватимуть усе, до чого зможуть дотягнутися", — сказав Коваленко.

При цьому він вважає, що у росіян на цьому напрямку наступ захлинувся.

"Для підняття духу обивателів, росіяни регулярно вкидали інформацію про контроль над знищеним досі селом Новоселівське, але в районі цього виїждженого поля, проте, відбувалися дуже жорсткі бої, які продовжуються досі. Тому заяви про успіх на Куп’янському напрямі так і залишились. заявами", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що окупанти продовжують тиснути на Куп’янському напрямі.