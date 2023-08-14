99 ударів: росіяни нещадно обстріляли Запорізьку область, є загиблі (фото)

На жаль, в результаті даних атак є загиблі та поранені

У ніч на 14 серпня росіяни атакували не лише Одещину, а й Запорізьку область. Останню минулої доби ворог обстрілював нещадно з різних видів озброєння.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

Так, за словами голови Військової адміністрації, 13 серпня окупанти завдали 99 ударів по 24 населеним пунктам області. А саме:

7 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки;

5 ударів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Степногірську, Кам'янському й Павлівці;

3 ракетні удари — по Степному;

авіаційний удар по П'ятихатках;

83 артилерійських обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Оріхова, Новодарівки, Малинівки, Левадного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Ольгівського, Верхньої Терси, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового, Степового й Плавнів.

На жаль, в результаті даних атак є загиблі та поранені.

"У Степовому загинув 77-річний чоловік і 70-річна жінка. Ще одна жінка 64 років доставлена ​​до лікувального закладу, їй надається необхідна допомога. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Покровську.

Також ми повідомляли, що росіяни вдарили по храму у Запоріжжі.