Пошкоджень виявилось ще більше: нові супутникові фото Кримського мосту

Атаки на Кримський міст стали частіше

Внаслідок останнього удару по Кримському мосту, який стався 17 липня, пошкодження зазнала не лише автомобільна гілка руху авто.

Як пише офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін, нові супутникові знімки підтверджують, що в результаті також було пошкоджено залізничну гілку.

Ці кадри були опубліковані аналітиком відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африком. На них він порівняв зображення, зроблені 30 липня, 4 серпня та 13 серпня 2023 року, пише "Радіо Свобода".

Під час останнього удару один із прольотів упав у Чорне море, також ушкодження отримав і інший проліт.

Зазначимо, що останнім часом атаки на Кримський міст почали відбуватися частіше. Росіяни продовжують наполягати на тому, що ударів завдає українська армія. При цьому наші військові підтверджують лише деякі удари по переправі.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни 12 серпня заявили про спроби атакувати міст нібито переробленою ракетою ППО С-200. Очевидці на місці подій стверджують, що прильоти все ж таки були і щонайменше одна ракета в міст все ж таки потрапила.