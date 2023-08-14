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На лінії вогню: як живе прифронтова Донеччина (фоторепортаж)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
Дата публікації
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Автор
Прифронтова Донеччина Новина оновлена 14 серпня 2023, 11:33
Прифронтова Донеччина. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Як живе Часів Яр під щоденними обстрілами — дивіться у фоторепортажі.

Донецький напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. На окремих ділянках ворог продовжує наступальні операції, але ЗСУ утримують позиції та контратакують. Запеклі бої тривають біля Кліщіївки, а в районі Бахмута продовжується наступ ЗСУ.

В 15 кілометрах від Бахмута під постійним вогнем живе Часів Яр. Через цей населений пункт проходять важливі комунікаційні шляхи. Завдяки нашим захисникам, місто продовжує стояти міцним щитом.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував в прифронтовому місті Часів Яр в Донецькій області та бачив, як живуть військові.

Вибухи тут лунають часто — ворог регулярно обстрілює місто. Б'є із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню, завдає ударів з авіації та БпЛА.

Часів Яр
Тут постійно лунають вибухи
Часів Яр - ЗСУ
Військовий, який служить в Донецькій області
Земля всіяна гільзами
Земля всіяна гільзами
Часів Яр - українська військова техніка
Українська військова техніка
Часів Яр- танк ЗСУ
Часів Яр - танк ЗСУ
Госпіталь в Часовому Яру
Так виглядає місцевий госпіталь

Кореспондентові "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з військовослужбовцем Андрієм, який захищає Україну з 24 лютого 2022 року і служить в Донецькій області.

Захисник розповів, що ворога не слід не дооцінювати: "Я не знаю, хто це робить і навіщо виставляють їх деб*лами … це зовсім не так. Вони дуже підготовлені і укомплектовані, безліміт по боєприпасам, по всьому".

Попри постійну небезпеку люди відмовляються від евакуації, у місті досі залишаються близько тисячі жителів. Тут немає ні світла, ні води, ні газу, пошкоджено або повністю зруйновано майже всі будівлі. Місцеві жителі виживають лише за рахунок гуманітарної допомоги.

Часів Яр, зруйнована будівля
Будівлі обгорілі та зруйновані
Часів Яр - люди чекають на гуманітарну допомогу
Люди чекають на гуманітарну допомогу
Часів Яр Донецької області
Часів Яр - ЗСУ
ЗСУ міцно тримають оборону
Все буде Україна!
"Все буде Україна!"

Нагадаємо, голова військової адміністрації міста Часів Яр Сергій Чаус наполегливо закликає людей до евакуації. Адже ситуація у місті стабільно важка, росіяни атакують з трьох сторін і постійно обстрілюють мирне населення.

Теги:
#Донецька область #Бахмут #Часів Яр