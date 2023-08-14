На лінії вогню: як живе прифронтова Донеччина (фоторепортаж)

Як живе Часів Яр під щоденними обстрілами — дивіться у фоторепортажі.

Донецький напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті. На окремих ділянках ворог продовжує наступальні операції, але ЗСУ утримують позиції та контратакують. Запеклі бої тривають біля Кліщіївки, а в районі Бахмута продовжується наступ ЗСУ.

В 15 кілометрах від Бахмута під постійним вогнем живе Часів Яр. Через цей населений пункт проходять важливі комунікаційні шляхи. Завдяки нашим захисникам, місто продовжує стояти міцним щитом.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував в прифронтовому місті Часів Яр в Донецькій області та бачив, як живуть військові.

Вибухи тут лунають часто — ворог регулярно обстрілює місто. Б'є із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню, завдає ударів з авіації та БпЛА.

Тут постійно лунають вибухи

Військовий, який служить в Донецькій області

Земля всіяна гільзами

Українська військова техніка

Часів Яр - танк ЗСУ

Так виглядає місцевий госпіталь

Кореспондентові "Телеграфу" вдалося поспілкуватися з військовослужбовцем Андрієм, який захищає Україну з 24 лютого 2022 року і служить в Донецькій області.

Захисник розповів, що ворога не слід не дооцінювати: "Я не знаю, хто це робить і навіщо виставляють їх деб*лами … це зовсім не так. Вони дуже підготовлені і укомплектовані, безліміт по боєприпасам, по всьому".

Попри постійну небезпеку люди відмовляються від евакуації, у місті досі залишаються близько тисячі жителів. Тут немає ні світла, ні води, ні газу, пошкоджено або повністю зруйновано майже всі будівлі. Місцеві жителі виживають лише за рахунок гуманітарної допомоги.

Будівлі обгорілі та зруйновані

Люди чекають на гуманітарну допомогу

ЗСУ міцно тримають оборону

"Все буде Україна!"

Нагадаємо, голова військової адміністрації міста Часів Яр Сергій Чаус наполегливо закликає людей до евакуації. Адже ситуація у місті стабільно важка, росіяни атакують з трьох сторін і постійно обстрілюють мирне населення.