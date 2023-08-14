"Згорів вщент": в Одесі більше не буде FOZZY — заява компанії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 911
Внаслідок інциденту поранення отримали троє співробітників
У мережі українських гіпермаркетів FOZZY зробили заяви після того, як їхній магазин був повністю знищений внаслідок російської атаки на Одесу. Там оголосили, що припиняють роботу своєї мережі у цьому обласному центрі.
Про це йдеться на сторінці FOZZY Cash&Carry у Facebook.
За даними пресслужби FOZZY, їхній гіпермаркет в Одесі був "зруйнований вщент і відновленню не підлягає". Там також розповіли, що внаслідок інциденту поранення отримали троє співробітників, на щастя, обійшлося без загиблих.
"Одеса сьогодні – місце нашого болю. Місце спалених цілей наших 270 співробітників, які продовжували ходити на роботу, щоб годувати свої сім’ї та жити звичне життя навіть в умовах війни. Місце, де колись був добрий оновлений FOZZY, двері якого відтепер зачинені. Ми з жалем повідомляємо, що FOZZY в Одесі не працюватиме", — йдеться у повідомленні.
При цьому, наголошують у мережі, там вірять, що в майбутньому їм вдасться відбудувати кожен квадратний метр свого бізнесу.
Нагадаємо, що обстріл Одеси стався у ніч проти 14 серпня. Українській ППО вдалося знищити всі ракети та дрони, проте падіння уламків спровокувало низку пожеж у місті, у тому числі й у будівлі гіпермаркету FOZZY.
Раніше ми писали, що наприкінці липня російські війська знищили Спасо-Преображенський собор в Одесі.