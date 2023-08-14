Десятки фейків на день: у Києві зловили зрадниць, які працювали на росію (фото)

Обом зловмисницям оголошено про підозру

Кіберфахівці Служби Безпеки затримали двох киянок, які співпрацювали із росією та щодня поширювали в соціальних мережах до 70 фейкових повідомлень про війну в Україні.

Про це повідомляє прессслужба СБУ.

Зловмисниці створили та адміністрували мережу Telegram-каналів та Facebook-спільнот із загальною кількістю до 10 тис. користувачів. Там вони публікували неправдиву інформацію про стан бойових дій та дискредитували ЗСУ. Контент-матеріали жінки отримували від куратора у вигляді "методичок".

Співробітники СБУ встановили, що жінки працювали під керівництвом головного редактора кремлівського порталу "Вся Тверь" Олександра Зеніна. За успішну роботу вони отримували від росіянина до 10 тисяч гривень.

За версією слідства, перед тим, як співпрацювати з росіянами, колаборанти шукали роботу на біржах праці. Таким чином на них вийшов Зенін, який залучив жінок до пособництва росії.

Під час обшуку співробітники СБУ вилучили комп'ютерну техніку, яка використовувалася для адміністрування ворожих ресурсів, а також виявили докази того, що жінки спілкувалися з російським пропагандистом.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Наразі обом зловмисницям оголошено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)

Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Окрім цього "Телеграф" повідомляв, що екс-генерал СБУ Валерій Шайтанов отримав 12 років ув’язнення за держзраду.