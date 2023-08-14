Україна отримає новий пакет допомоги від США: ATACAMS все ще немає, але є багато корисного

Боєприпаси передадуть зі складів армії США

У США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів.

Як інформує CNN, про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, йдеться про виділення коштів за президентською програмою PDA, тобто обладнання буде взято із запасів армії.

Він нагадав, що росія розпочала війну і може закінчити її будь-якої миті якщо виведе свої війська з української території.

"Поки вона цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть єдині з Україною, і так довго, як це буде потрібно", — сказав він.

У новий пакет увійдуть:

Додаткові набої для ЗРК Patriot;

Додаткові боєприпаси HIMARS;

Обладнання та системи розмінування;

155-мм та 105-мм артилерійські постріли;

120-мм танкові боєприпаси;

Протитанкові ракети TOW;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

37 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

58 водовозів;

Понад 12 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранати;

Підривні боєприпаси подолання перешкод;

Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове встаткування.

Як повідомлялося раніше, президент США Джо Байден хоче запросити у Конгресу додаткові кошти на фінансування військових та економічних потреб України. Загальна сума оцінюється у 20,6 мільярда доларів.