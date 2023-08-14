Цьогоріч ми вчасно проторгували зимову форму і закупили її в українських виробників - Ярова

Цьогоріч Міноборони вчасно проторгувало зимову форму і закупило її у вітчизняного виробника

У 2022 році Міноборони закуповувало форму для ЗСУ не тільки в українських виробників, оскільки з'ясувалося, що попри запевнення посадовців, українська армія входила в зиму без зимової форми. Про це в етері телеканалу "Київ 24" розповіла членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

"Чи завозили Міноборони у 2022 році форму з Туреччини — завозили, чи приймали неналежної якості — приймали. І це питання до правоохоронних органів. Зараз, вперше після повномасштабного ми вивели закупівлі Міноборони на Прозорро. Це далось потом і кров’ю. Зекономили державі тільки на харчуванні 4,6 мільярди гривень, які цілком покривають потребу армії у зимовій формі", — зазначила Ярова.

За її словами, торги по зимовій формі також були проведені через Прозорро.

"Ми вчасно проторгували зимову форму, закупили її у вітчизняного виробника", — повідомила членкиня антикорради.

Скандал із турецькою формою спалахнув після розслідування ZN.UA, автори якого стверджують, що партія в кількості 4,9 тис. курток загальною вартістю $142 тис. у процесі доправлення стала коштувати $421 тис., і дорогою між турецькою й українською митницями куртки "магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому подорожчали із $29 до $86 за штуку.