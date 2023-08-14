Відкриває ворота і повідомляє про сторонніх: сюжет про хлопчика, який "несе службу" біля військкомату, зворушив мережу
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Думка мережі про такий дозвіл розділилися
Повномасштабна російська агресія торкнулася всіх сфер життя українців і торкнулася всіх верств населення. А сучасні українські діти осягають нові реалії змалку.
На один із таких випадків звернула увагу волонтер Меланія Подоляк, яка у своєму Twitter оприлюднила репортаж про хлопчика, який "несе службу" в одному з військкоматів країни.
"Малий топ, але у бабки в очах безмірний смуток", — підписала відео вона.
Хлопчик на відео розповідає про те, що напросився допомагати військовим та отримав за це кепку та форму з дерев’яним автоматом.
За його словами, він проводить по кілька годин на день біля ТЦК, де відкриває та закриває ворота. Своєю чергою військові "службу" хлопчика оцінили і кажуть, що він справді їм допомагає та попереджає, якщо хтось хоче пройти.
Думки користувачів мережі з цього відео розділилися, деякі відзначили, що краще він знаходиться там, ніж дивиться "тік-токи", а інші відзначили, що хлопчику варто насолоджуватися дитинством, а не стояти біля військкомату з дерев’яним автоматом.
Як повідомлялося раніше, відомий волонтер Тарас Чмут напередодні розповів, що війна в Україні може тривати ще дуже довго. І хоч інтенсивність боїв може сповільнитись, але постійні прильоти продовжуватимуться.